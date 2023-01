La verdura poc consumida que conté més vitamina C que les taronges

Sempre se'ns ha dit que si volem aconseguira l'hivern és recomanable menjar cítrics i beure sucs de taronja naturals. Però hi ha unaque també és una gran font d'aquesta vitamina i que recomanen molts experts.Es tracta de la, una verdura amb moltes propietats nutricionals i beneficis per a la salut poc estimada i consumida pels catalans. De fet, a l'Estat tampoc és de les més consumides, segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que el podi l'ocupen el tomàquet, la ceba i el pebrot.També una professora de nutrició de l'Escola de Salut Pública de Harvard,, la inclou a la llista delsper l'aportació nutricional que fan al cos. A l'hora de millorar els hàbits alimentaris, Fung assenyala el salmó, els nabius, els fruits secs i el iogurt natural, juntament amb les cols de Brussel·les, per tenir una dieta saludable.Són "", assegura l'experta de Harvard. Concretament, proporcionen una aportació molt completa de vitamines, entre les quals s'inclouen la A, la C, la K, el potassi i l'àcid fòlic. A més, contenen compostos bioactius, com els antioxidants, que ajuden a prevenir el dany cel·lular dins del cos.

