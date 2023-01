TMB farà controls d'alcoholèmia i drogues als conductors de busos

L’empresa pública de transports ⁦@TMB_Barcelona⁩ comença demà una campanya de control de consum d’alcohol, drogues i psicofàrmacs als treballadors del bus. Fins el 6 de febrer seran testos aleatoris i voluntaris. Alguns sindicats hi estan en contra https://t.co/S0h6uSFccp — Anna Punsí (@punsix) January 8, 2023

Novetat d'any nou als(TMB). Elsseran sotmesos aa partir d'aquest dilluns, segons ha avançat la periodista Anna Punsí.En un inici, els controls seran, però el comitè d'empresa ja ha mostrat el seu rebuig al protocol i els sindicats obren la porta a denunciar l'empresa de transports públics. Des de CGT bus detallen que els controls d'alcohol i drogues sónper llei, però no per als d'autobusos.A més, el sindicat també denuncia que la decisió no ha estat consensuada ni amb els serveis mèdics de la companyia ni tampoc amb el comitè d'empresa i consideren que no està justificada. "", explica un dels representants, tot i els casos puntuals que han anat sortint sobre consum de drogues.dels tests serà efectiva a partir del mes de. El protocol marca que si un treballador es nega a sotmetre's a la prova d'alcohol o drogues se'l considerarà automàticament positiu. Això no agrada els sindicats, que no descarten demandar TMB. Per evitar situacions incòmodes, laha enviat una carta a la plantilla en què

