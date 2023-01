El vi més exclusiu del món val 5.000 euros i es fa en un terrat

Ni a tocar d'un marge, ni enmig d'una gran muntanya. Elmés petit del món està ubicat en unde poc més de 20 metres quadrats. Són les vinyes de, situades al terrat d'un edifici de la ciutat italiana deEl celler només produeixi les ven a un preu elevat, amb l'objectiu de convertir el vi en, fins al punt de convertir-lo en unade col·leccionista. Després d'un temps d'envelliment, les botelles surten al mercat per un valor decadascuna i només es poden comprar a laBonioni Arte, a tocar de l'edifici on estan ubicades les vinyes.Al cor de la ciutat italiana i al terrat d'un palau del segle XVI, les vinyes s'anomenen com el carrer on estan ubicades, un lloc emblemàtic de la història d'aquesta petita ciutat. L'inventor d'aquest celler exclusiu és l'empresari, col·leccionista d'art i exbanquer italiàCom s'alimenten les vinyes al terrat? Fàcil. Masoni va crear una, una combinació de terres de diferents regions italianes que fan créixer les exclusives vinyes des del pati de l'edifici i fins al terrat. Un cop recollit el raïm, aquest es transforma en vi i s'envelleix en, que alhora sónd'un artista local.De fet, tot allò que envolta aquest exclusiu vi és. També les etiquetes de les botelles, que en algunes edicions han estat dissenyades per unde còmics italià, Giuseppe Camuncoli. Així, el propietari del celler demana als consumidors que mai obrin les botelles, sinó que les admirin i les tractin com a obres d'art.

