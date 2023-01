Un satèl·lit de 2,5 tones caurà en algun punt de la Terra aquest diumenge

Unaquest diumenge després de gairebé quatre dècades en funcionament a l'espai. La NASA, però,on farà cap el dispositiu espacial i ha advertit que, tot i ser petit, pot causar algun dany."El Departament de Defensa prediu que el satèl·lit torni a entrar a l'atmosfera aproximadament a les-hora peninsular- amb una incertesa de 17 hores. La NASA i el Departament de Defensa continuaran monitorant el reingrés i actualitzaran les prediccions", diu un comunicat emès per l'agència espacial americana.De fet, les prediccions de la NASA són que bona part del satèl·lit es cremi mentre viatja per l'atmosfera, però hi haurà alguns components que sobreviuran. "Elper a qualsevol persona a la Terra és molt: aproximadament 1 entre 9.400", detalla l'agència.La nau espacial ERBS va ser llançada eli portava tres instruments: dos per mesurar el balanç d'energia radioactiva -l'equilibri entre la quantitat d'energia del Sol que la Terra absorbeix o irradia- de la Terra i un per mesurar els constituents estratosfèrics, com l'ozó.

