Dinou comarques en alerta per fort vent durant tot el dilluns

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dl. 01:00 a dt. 01:00 h



➡ Possibilitat de ratxa màx >20 m/s



➡ Grau de perill màx 🟡 2/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/mFA4sb5d6h — Meteocat (@meteocat) January 8, 2023

Elfa parada llarga a Catalunya aquests dies, després d'un inici d'any amb temperatures molt altes per l'època. Ara, a més, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès unadurant tot ela dinou comarques, que s'iniciarà la mitjanit d'aquest diumenge i s'allargarà, almenys, 24 hores.Les comarques més afectades són les del centre del país, que tenen l'alerta activada durant tot el dia. Són, concretament, el, l', l', el, el, l', lai el. A partir de migdia, també s'afegeixen el, el, el, el, el, el, la, l', el, l'i l'Segons detalla el Meteocat, hi haurà un, amb ratxes de més de 20 quilòmetres per hora. A més, indica que el vent bufarà de component oest i posa especial atenció al, on el llindar d'avís és probable que se superi sobretot a cotes altes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor