Mobilització conjunta d'Òmnium, ANC i CxR contra la cimera que reunirà Sánchez i Macron

Cap normalitat fins que s’acabi la repressió i es respectin els drets civils i polítics, també el dret d’autodeterminació. Per dignitat democràtica i en defensa de la independència, el 19 serem al carrer.



Ni França ni Espanya, Països Catalans. https://t.co/1BsG7CVrZe — xavier antich (@XavierAntich) January 8, 2023

L'i el(CxR) impulsen unadavant lahispanofrancesa que encapçalaran aelels presidents del govern espanyol i francès,. Les entitats fan una crida perquè la concentració sigui "ampla i oberta" i ja s'hi ha sumat l'AMI, el CIEMEN, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).Les entitats critiquen que el govern espanyol hagi dit que vindrien a Barcelona per a. I consideren "una, una fantasia i una falsedat" aquesta trobada "tenint en compte que no s'ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment a l'exili".La mobilització es farà, una dada que encara no s'ha fet pública. Les entitats han informat que els pròxims dies es farà una roda de premsa unitària per avançar els detalls de la convocatòria.L'Assemblea, Òmnium i el CxR apunten que encara hi hai 500 persones pendents deper causes relacionades amb el referèndum. A més, asseguren que la voluntat d'independència està "més viva que mai" i que tant, la seva gent i la seva cultura. Per això volen que la concentració sigui "un clam per la defensa del català i de la immersió lingüística educativa" i inclourà les demandes de la Catalunya Nord.L'expresident del Governja va cridar a la mobilització per al dia de la cimera divendres. "Han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans", va escriure en un missatge des del seu compte de Twitter. I va demanar"davant d'uns il·lusos enterradors".El secretari general de Junts,, també ha fet una crida a una "gran mobilització des de la unitat" el 19 de gener per la cimera hispanofrancesa a Barcelona, que encapçalaran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el francès, Emmanuel Macron. En una entrevista a 8TV dissabte a la nit, Turull creu que ha de ser un dia de mobilització perquè el govern espanyol l'ha presentat com una demostració que s'ha acabat el procés. "És un bon moment, ja que tindrà cert ressò, de dir que", ha dit Turull, que el veu com una "oportunitat". També ha dit que el president del Govern, Pere Aragonès, hauria de posar en valor "el gran actiu" de la mobilització i que "l'esperonés, i no boicotegés".

