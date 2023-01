Una empresa de Terrassa registra la seva primera patent per la caiguda del cabell a Europa, Japó i Estats Units

Capília Longa, l'actiu 100% natural que reactiva el creixement dels cabells

, ha aconseguit l'aprovació de la sevaa Europa, els Estats Units i el Japó.La patent ha estat registrada sota el nom de "Pèptides and pharmaceutical, nutraceutical o veterinary compositions for hair els preventiun and/or treatment" atorgada per lhan concedit a la cotitzada espanyola una patent en el camp de la prevenció i el tractament de la caiguda dels cabells, emmarcada dins de la plataforma biotecnològica propietat de la firma denominada. A través d'aquesta plataforma, Vytrus ha desenvolupat diversos principis actius a partir deper a aplicacions en la cura de la pell i els cabells.La patent cobreix l'activitat d'una de les vostres innovacions cosmètiques:Aquest, reconegut amb el guardóreactiva el creixement del cabell, el nodreix i regenera el fol·licle pilós en un enfocament global basat en la natura i una biotecnologia sostenible i eficient. Aquest actiu es pot aplicar a diferents formulacions per a la prevenció i reducció de la caiguda del cabell, per al creixement de pestanyes i celles, per al creixement de la barba i, fins i tot, per estimular el creixement, la redensificació del cabell i enfortir els cabells.Aquesta aprovació deés un reconeixement internacional de la singularitat de la tecnologia de fraccions fitopeptídiques desenvolupada amb èxit per Vytrus.

