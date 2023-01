Un cotxe es precipita per un pont a Manresa

Un turisme s'ha precipitat aquest dissabte al migdia pel pont sobre la, a la sortida del barri manresà del, i ha caigut des d'una altura d'uns cinc metres fins a la llera de la riera. Ha caigut a sobre d'un canyar, bolcat.Segons el sentit de l', el vehicle circulava per la C-37z enA l'última corba del Xup, el conductor ha perdut el control i ha sortit de la via per la dreta.L'avís de l'accident ha arribat a emergències a un quart de quatre de la tarda. Quan elshan arribat al lloc de l'accidenti s'han limitat a desconnectar la bateria per precaució.Aquest diumenge el turisme encara es troba en el lloc de l'accident, i el pas de vianants sobre el pont, ocupat per les, ha estat tancat amb cinta policial.

