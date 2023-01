Què és «Enigma69» i per què ha generat tanta expectació a Twitter?

/OFICIAL/@XBuyer_Team hace oficial el fichaje de #Enigma69.

Se trata de un jugador de 1a división española de menos de 30 años que no ha querido revelar su identidad.#KingsLeague pic.twitter.com/kQE0Vx0uOs — Kings League Stats™ (@KingsLeaguestat) January 6, 2023

🚨💣 ¿QUIÉN ES ENIGMA 69 DE LA KINGS LEAGUE?



👀 @gerardromero hace una lista de jugadores que no juegan el domingo y que siguen a los Buyer en Instagram! Vaya fenómeno 👏 pic.twitter.com/nrD8VtWs9z — Ágora Fútbol (@AgoraFutbol) January 6, 2023

L'exjugador del Barçaha revolucionat el món digital, i també del futbol, amb la competicióque ell mateix presideix. Els presidents dels clubs sónreconeguts de tot l'Estat i, els jugadors, exfutbolistes de renom i amateurs.Després de l'èxit de la primera jornada el cap de setmana passat, aquest diumenge a la tarda es juga la segona. Amb un element molt destacable: l'aparició d'undurant tot el partit perquè no vol desvelar la seva identitat. Així ho va anunciar Piqué i els presidents de l'equip que l'ha fitxat, l'XBuyer Team, el vespre del dia de Reis en un directe a Twitch que va aconseguir més de 120.000 espectadors alhora.El jugador, del qual se n'han destapat alguns detalls, vestirà una camiseta amb el nom "Enigma" i el número 69. L'etiqueta #Enigma69 s'ha fet viral a les xarxes i ha generat molta expectació a Twitter. Per què? Es tracta d'unMés enllà d'aquesta informació, que va causar sorpresa a la resta d'equips participants en la lliga, els propietaris del club van donar un altre detall: téA partir d'aquí, cap altra informació ha transcendit sobre l'Enigma69, que s'estrenarà aquesta tarda en un partit que enfrontarà l'XBuyer Team i eldel Kun Aguero a les vuit del vespre. Això ha comportat que espectadors, seguidors i presidents d'altres clubs hagin iniciat una ronda per intentar esbrinar de qui es tracta.

