Com evitar o reduir les toxines de les patates?

Lessón un aliment deliciós, nutritiu i molt versàtil, ja que es poden preparar de moltes maneres diferents i permeten fer plats molt variats. A més, tenen moltsper a la: són riques en fibra, vitamines i minerals.Això no obstant, tot i que en general són aliments molt segurs, contenen un tipus deque, si s'acumula en excés, podria provocar unper a la salut. Concretament, les patates contenen dos tipus deque, segons explica l'especialista en intoxicacions Diana Pei poden causar símptomes com vòmits, dolor abdominal, moviments intestinals irregulars, diarrea, mal de cap, confusió mental o febre.A més, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) alerta delde menjar patates que ja els han sortit. Tot i que els glucoalcaloides es troben per tota la patata, la concentració més alta està a les fulles, les flors, la pell verda i els brots. Així, l'aparició de brots a les patates significa que els nivells de toxines són massa alts i ja no són segures per al consum.Els factors com els cops, la baixa temperatura en l'emmagatzematge o l'exposició a una llum molt brillant també poden fer que augmenti el contingut de toxines. I, alerta, perquèDavant el perill que suposa menjar-se patates amb brots, l'OCU dona algunsperd'aquest tubercle tan estimat per la població. El primer i més important:només les patates que s'hagin d'utilitzar de formai no apostar per les malles o sacs amb grans quantitats.D'altra banda, cal vigilarde les patates quan les comprem a lai evitar agafar aquelles amb la pell verdosa o que ja tenen petits brots. Després, a casa, l'ideal és guardar-les en un. Així, la nevera no és un bon lloc per tenir-les, perquè el fred afavoreix l'aparició de sucres i es fan malbé.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor