Quins diumenges i festius hi ha botigues obertes a Barcelona?

Diumenge 8 de gener.

Dimecres 1 de novembre.

Diumenge 26 de novembre.

Diumenge 3 de desembre.

Dimecres 6 de desembre.

Divendres 8 de desembre.

Diumenge 10 de desembre.

Diumenge 17 de desembre.

Diumenge 24 de desembre.

Diumenge 31 de desembre.

Diumenge 21 de maig.

Diumenge 28 de maig.

Diumenge 4 de juny.

Dilluns 5 de juny.

Diumenge 11 de juny.

Diumenge 18 de juny.

Dissabte 24 de juny.

Diumenge 25 de juny.

Diumenge 2 de juliol.

Diumenge 9 de juliol.

Diumenge 16 de juliol.

Diumenge 23 de juliol.

Diumenge 30 de juliol.

Diumenge 6 d'agost.

Diumenge 13 d'agost.

Dimarts 15 d'agost.

Diumenge 20 d'agost.

Diumenge 27 d'agost.

Diumenge 3 de setembre.

Diumenge 10 de setembre.

Quina és aquesta zona turística?

Ciutat Vella: el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta.

el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta. Eixample: la Nova Esquerra de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Dreta de l'Eixample, la Sagrada Família, el Fort Pienc i Sant Antoni.

la Nova Esquerra de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Dreta de l'Eixample, la Sagrada Família, el Fort Pienc i Sant Antoni. Sants-Montjuïc: Sants, Hostafrancs i part dels barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla.

Sants, Hostafrancs i part dels barris del Poble-sec i la Font de la Guatlla. Les Corts: només el barri de les Corts.

només el barri de les Corts. Sarrià-Sant Gervasi: Sant Gervasi-Galvany i part del barri del Putxet i el Farró.

Sant Gervasi-Galvany i part del barri del Putxet i el Farró. Gràcia: la Vila de Gràcia, la Salut, el Camp d'en Grassot, Gràcia Nova i part de Vallcarca i els Penitents.

la Vila de Gràcia, la Salut, el Camp d'en Grassot, Gràcia Nova i part de Vallcarca i els Penitents. Horta-Guinardó: només el Baix Guinardó.

només el Baix Guinardó. Sant Martí: la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou, Parc i la Llacuna del Poblenou, i Diagonal Mar i el Fòrum Marítim del Poblenou.

Un cop conegut el, ja se saben els dies festius que Barcelona permetrà aixecar les persianes de les seves botigues i comerços. En són unaa tota lai un total delalsdurant tot l'any.Tal com marca el calendari, les botigues de tot Barcelona i de la resta de Catalunya podran obrir aquestsD'altra banda, hi ha els establiments ubicats a l'àmbit de gran afluència turística de Barcelona, amb permís per obrirAixí, aquests comerços podran obrir portes els següents dies:Tots elsconsideratsde la capital catalana permeten obrir les botigues durant 30 diumenges i festius d'aquest 2023. Són, concretament, els comerços inclosos a les zones 1 i 2 del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (PEUAT) de la ciutat. Afecten tots els districtes, a excepció de Sant Andreu i Nou Barris:

