Ocupació turística del 70% al Pirineu i cases rurals plenes per Cap d'Any a la Catalunya Central

Barcelona, a mig gas

Els càmpings, la gran revelació de la Costa Brava

Costa Daurada i Terres de l'Ebre al 50%

Poder, tot i les altes temperatures i la manca de precipitacions en forma de neu, ha fet que les comarques delhagin registratde mitjana des de Nadal fins a Reis. A les zones properes a les estacions d'esquí aquesta xifra ha estat superior i per Cap d'Any molts establiments han penjat el cartell de complert.Tot i això, comarques com la Cerdanya i la Val d'Aran s'han ressentit de la manca de neu i han patito han vist com clients, segons ha explicat Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida. El gerent del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha fet uni ha destacat que totes les pistes d'esquí alpí hagin pogut obrir.Castellarnau ha dit que el comportament del client és diferent en funció de la zona del Pirineu. A la Cerdanya i la Val d'Aran, els clients hi van exclusivament a esquiar i, si no poden complir les seves expectatives, anul·len la reserva. A comarques com el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça o l'Alt Urgell, l'esquí és un complement més d'altres activitats que s'hi poden fer. El president dels hotelers lleidatans s'ha mostrat optimista i ha afirmat que eltenint en compte les condicions meteorològiques. Per la seva banda, Alegre ha estimat que la venda de forfets a les estacions del Pirineu de Lleida superi els 200.000.Leshan penjat el cartell dedurant el. Al Berguedà i el Solsonès, les reserves per Nadal també han estat bones, arribant al 90%, mentre que a l'Alta Anoia han fet el ple. El sector subratlla que tenen una clientela molt fidel i que són dies on es busca poder compartir un espai amb la família o un grup d'amics.Enguany, amb la pandèmia més controlada, han notat uni per Cap d'Any no han pogut atendre tota la demanda perquè ja ho tenien ple. Segons el president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, "molta gent repeteix i el boca-orella funciona molt bé". La prova és que tenen clients que ja han fet reserva per tornar l'hivern que ve per aquestes dates.Malgrat aquests bons resultats, en zones com alrecorden que el pont de la Constitució va ser més fluix que altres anys i, per tant, d'alguna manera es compensarà amb els bons resultats de Nadal. "Vam passar d'un 80% a un 60% i potser van venir per Nadal, però tampoc ho sabem atribuir a gaires causes", explica el president de l'Associació Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. Pel que fa al perfil dels clients, la majoria són de Catalunya i de l'àmbit metropolità, i el nivell deés d'un 50%, amb clients que ja han vingut altres anys.Pel que fa a la ciutat de, el sector reconeix que elen termes d'ocupació, però dinàmic pel que fa a comerç. "En allotjament ha anat bé però no d'una manera espectacular. La tendència que teníem des del mes d'abril era de facturacions superiors a les del 2019, i això aquest mes de desembre no s'ha produït", ha explicat a l'ACN el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres. "Durant tot l'any hem tingut molt viatger internacional, però aquest Nadal la gent del centre d'Europa no s'ha mogut tant", apunta.A l'espera de les dades definitives,hauria rondat, segons l'entitat, el, però amb una bona factura per l'increment de les tarifes, ja superiors a les prèvies de la pandèmia. "Això és una tendència de l'any, que s'ha facturat el mateix que el 2019, però amb un 15 o 20% menys de gent. La ciutat és petita i s'omple i a vegades hi ha aquesta sensació de massificació, que aquesta temporada no hem tingut tant", destaca.A parer seu, el viatger de la resta de l'estat prefereix altres destinacions com Madrid o Vigo, tot i que destaca que Barcelona fa anys que treballa per millorar la seva oferta nadalenca. "S'està fent des de fa anys una programació de Nadal important, molt de carrer i cultura, i penso que quallarà en el futur", reconeix Torres. ", però estem en la bona direcció", considera.Les bones temperatures que ha deixat aquest inici d'hivern molt més suau que de costum han afavorit que elshagin registrat bones ocupacions durant les vacances. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha destacat que malgrat que hi havia un 30% de les places obertes, s'ha registrat undurant aquestes vacances.Gotanegra ha detallat que la majoria són visitants estrangers que han vingut amb autocaravana des de diferents punts d'Europa per aprofitar "el bon clima" que hi ha a la demarcació gironina. El portaveu dels empresaris del càmping a Girona ha remarcat que els dies més forts d'aquestes vacances han estat entre el 27 de desembre i el 2 de gener. "Es tracta d'una setmana que dona una alenada d'aire fresc als empresaris", ha afegit el president de l'associació.Per altra banda, elsde la demarcació també han viscut una bona campanya de Nadal amb ocupacions que han anat. Concretament, lamolts establiments també han penjat el cartell de complert. Pel que fa a destinacions, des de l'Associació Turística d'Apartaments asseguren que les ocupacions han estat bones tant a la costa, com a l'interior i també a la muntanya, malgrat la falta de neu.L'ocupació turística a ladurant la campanya de Nadal s'ha situat entre el. Així ho assegura el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, qui destaca que la demarcació només comptava amb un 20% dels establiments oberts.Com és habitual, leshan estat les que han concentrat les xifres més altes d'ocupació, de fins al 70%. Els allotjaments de la costa no han superat el 40%. En càmpings com l'Ampolla Platja (Baix Ebre) han penjat el cartell de complet durant la setmana de Cap d'Any.El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre tanca un 2022 amb unes, segons apunta el portaveu de la FEHT. La inflació ha provocat que, tot i arribar a unes xifres pròximes a les d'abans de la pandèmia, "els comptes d'explotació de les empreses – i els beneficis- estiguin per sota" que abans de la covid, ja que "tot ha costat més diners". Guardià confia que al llarg de l'any, les empreses del sector puguin arribar a superar les xifres del 2019, tant pel que fa a l'ocupació com en la rendibilitat econòmica.

