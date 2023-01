Per què no és bo acumular plats bruts a la pica?

Pot passar tot l'any, però és més freqüent durant les festes de Nadal:. Potser perquè el sopar ha acabat tard i et fa mandra posar-te a netejar o perquè creus que el rentaplats pot molestar, la qüestió és que els plats sea la cuina durant hores.Tot i que és un fet bastant comú,. Un estudi científic detalla que elspodendurant quatre dies en una superfície neta, però ho fan deen superfícies brutes, com ara els plats. I remullar-los abans d'apilar-los no és una bona solució.El microbiòleg Sergi Maicas ha explicat als micròfons de RAC1 que els plats s'han de deixar apilats el mínim possible perquè elssón els primers elements a aparèixer. Ho fan entre les 24 i 48 hores de deixar els plats reposant i, tot i que no siguin visibles, poden haver-n'hiLa conseqüència més directa d'aquesta presència abundant de bacteris és, sobretot, la. Tot i que majoritàriament afecta persones més sensibles, com nadons o persones grans, tothom ho pot patir.

