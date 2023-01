Ensurt al Pallars per una «pluja de roques» que impacta en dos vehicles

Parabrisa trencat en un dels vehicles afectats pels despreniments. Foto: Manel Muñoz

Una zona on recentment s'hi han fet actuacions de sanejament

el que s'han endut els ocupants de dos vehicles que aquest dissabte circulaven per la carreteraal, al límit comarcal entre eli la Noguera. Unha caigut a la carretera impactant en els dos cotxes, que circulaven en aquell moment en direcció a Lleida. Sortosament no s'han hagut de lamentar ferits de consideració, però. A un d'ells, de fet, se l'ha hagut d'endur la grua.L'incident ha tingut lloc al voltant de lesdel matí a l'altura del, en una zona molt propera a la. Un dels conductors sinistrats,, ha relatat la seva experiència a, encara sobresaltat. "Viatjava tranquil·lament i. La primera ha impactat al retrovisor esquerre, que ha saltat. Pensava que es tractava d'un animal, però just després ha caigut una altra roca al retrovisor dret i ja he vist que allò no era normal", relata.Immediatament després, continua Muñoz, "n'ha caigut una altra al capó, just davant meu, i he vist com queien més pedres al meu voltant", relata. Amb l'ensurt encara al cos, Muñoz ha pogut aturar el seu vehicle uns metres més endavant. "Just al meu darrere hi viatjavaque també ha rebut l'impacte de roques, de fet, alguns d'ells tenien, ja que en el seu cas una roca els ha foradat el parabrisa", explica. Al contrari que el Manel, que sí que ha pogut arribar al taller amb el seu propi vehicle, la família no ha pogut prosseguir la marxa perquè el cotxe ha quedat inutilitzat.", explica Muñoz, que és veí de. Pedres d'una mida considerable, "de més d'un pam, d'uns 30 centímetres", assegura. Tot i l'esglai, Muñoz creu que ha tingut sort: "si la pedra que m'ha caigut al capó ho hagués fet mig metre més endavant, m'hauria enfonsat el vidre i segur que hagués entrat dins el cotxe", explica.L'incident d'aquest dissabte. El passat diaun lector deque havia passat uns dies de vacances al Pallars alertava també a aquest diari que just en aquest mateix tram "una roca de grans dimensions" havia caigut just davant del seu vehicle mentre conduïa de camí a casa. En aquest cas, no obstant, la roca no va impactar amb el cotxe.Es dona la circumstància que els últims mesos, justament en aquest tram, s'hi han dut a terme, d'de la via i deal talús. La primera actuació va tenir lloc a l'octubre , i va provocar talls en el trànsit a l'altura de la font de les Bagasses. La segona, encara no fa un mes, al mateix indret

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor