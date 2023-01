El PSC guanyaria a Barcelona i Colau, Trias i Maragall lluitarien pel segon lloc

Eli obtindria entre set i onze dels 41 regidors de l'Ajuntament. Segons una enquesta publicada aquest dissabte pel diari Ara, la candidatura des'imposaria als comicis del proper mes de maig amb el, per davant de l'actual alcaldessa,, i del vencedor de les darreres eleccions,. Tant BComú com ERC i també, de Junts, empatarien, segons el sondeig, enamb entre vuit i nou regidors i un 16% de vots.Els seguirien entre(8%); la, que recuperaria la representació que va perdre al consistori el 2019 amb un màxim deregidors (7,6%), i, que irrompria a l'Ajuntament per la mínima amb el 5,3% de vots i un màxim de tres regidors., que el 2019 va presentar-se de la mà de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, quedariaen no arribar al 5% de vots mínim que fixa la llei i es quedaria al 4,9%.Les eleccions municipals se celebraran el 28 de maig i a dia d'avui les formacions que han designat cap de llista i, per tant, alcaldable són el PSC amb Jaume Collboni; Ada Colau, que repetirà de candidata de BComú, i el republicà Ernest Maragall. Per part de Junts, l'exalcalde Xavier Trias va ser proclamat cap de llista just abans de les festes nadalenques, mentre que Cs i el PP encara no l'han anunciat. Elaposta per celebrarper designar alcaldable després de la renúncia de Luz Guilarte, mentre que elpodria anunciar properament elPel que fa a les formacions que actualment no tenen representació a la plaça de Sant Jaume, la CUP ha escollit Basha Changue com a cap de llista per intentar recuperar els regidors perduts als darrers comicis. Vox, que no ha entrat mai al consistori barceloní, ho intentarà amb la candidatura liderada per Gonzalo de Oro-Pulido.L'enquesta de l'Ara, duta a terme telemàticament entre el 28 de desembre i el 2 de gener a 1.002 persones empadronades a Barcelona i amb dret a sufragi, també es fixa en elentre formacions. La, ja que l'electorat del 2019 que pretén ser fidel i repetir el vot representa el 37,8%. El 13,3% manifesta que optarà per votar Valents, la plataforma hereva de Barcelona pel Canvi –amb què es va presentar Valls– i actualment liderada per Eva Parera.tampoc presenta una situació còmoda, amb unai un 18,3% de l'electorat que expressa que votarà Trias aquesta vegada.

