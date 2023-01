El nord-oest peninsular busca la seva pròpia ruta turística 66 per carretera

Laés coneguda arreu del món. Turistes del país i d'arreu del món condueixen amb els seus vehicles entre, al nord dels, fins a, al sud-oest. Són en total prop deque permeten els pobles de l'interior atreure visitants, i és precisament això el que vol aconseguir la Xunta de Galícia, amb la promoció de laEs tracta d'una ruta deen una carretera que també porta al seu nom el número 6, i es pot assolir de manera independent amb el propi vehicle, o també s'ha creat l'opció de contractar unde tres a set dies, segons la tria del visitant. En el cas de tractar-se de tres dies, el CEO de Ruta N-VI ofereix preus que van dels 199 als 699 euros per persona, per a trajectes en els que no només s'hi inclou el transport sinó tambéTal com si es tractés del Camí de Santiago, l'empresa promotora editarà unsper tal d'anar marcant els llocs per on s'ha passat. En arribar a la Corunya, es rebrà un diploma i se'ls acreditarà com a participants d'aquesta ruta, per a la qual també s'editarà merxandatge.I és que la N-VI recorre algunes poblacions que no són de primer ordre per al visitant, però que sí que fan canviar el paisatge a cada cantonada.són algunes de les vistes que es poden percebre o bé des del vehicle o bé un cop aturats a cada aturada per descansar o conèixer l'entorn. La ruta, tal com succeeix també amb l'original americana, passa per pobles pràcticament deshabitats, benzineres abandonades o restaurants i hotels típics de carretera. “Als Estats Units és una cosa que ens sembla super cool per fer-se fotos, i aquí resulta que ens dona tristesa i depressió", comenta Xosé Ramón Nóvoa, CEO del projecte.

