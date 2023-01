El còctel «mort lenta» deixa nou morts i diversos hospitalitzats a Veneçuela

Les autoritats sanitàries dehan comptabilitzati 16 d'hospitalitzades després d'haver-se begut un. Es tracta de la barreja de licors anomenada "", i els fets han ocorregut a la població de Chivacoa.El govern del país ha enviat brigades d'atenció per recórrer casa a casa i realitzar avaluacions mèdiques per prevenir noves morts iper la ingesta d'aquest còctel letal. El licor artesà contenia alts nivells de, un compost químic no apte per al consum humà.Fonts policials han indicat a AFP que el licor va ser adulterat amb metanol perde la beguda. El resultat, però, és que aquesta substància pot provocar ceguera, lesions hepàtiques i, també, la mort.Segons han explicat, però, per ara encara es desconeix d'on prové la beguda que ha provocat les diverses morts. I és que laals veïns durant la celebració d'any nou és un dels

