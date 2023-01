Una drecera per a cada lletra del teclat: es fa viral un recull de totes les combinacions possibles

Los atajos de teclado nos permiten ahorrar mucho tiempo



Pero no todo el mundo los aprovecha



Por eso hoy te voy a enseñar todos los atajos de la tecla [ CTRL ] ⇩



【 De la A hasta la Z 】



[ H I L O ] pic.twitter.com/WYLv1xrFIw — 💀 SALVAJE 💀 (@Sdesalvaje) October 6, 2022

És de coneixement bàsic per a qualsevol usuari d'un ordinador amb teclat que si es combina la tecla Ctrl amb la lletra C o amb la lletra V, prement-les totes dues alhora, es podrà copiar o enganxar, per exemple, un text en un document. Aquestes dues, però, són només dues de les possibles. Un fil d'un usuari as'ha fet viral per recollir-les totes, una per a cada lletra, des de l'A a la Z.Elés l'opció per seleccionar tot el text. Si, a més, es vol convertir a negreta, caldrà afegir-hi el Ctrl+B. Més tard, en cas de voler-lo copiar, Ctrl+C, però si es vol obrir la finestra del format del text,serà la millor opció. Per centrar-lo, no cal fer res més que clicar Ctrl+E, i si es vol cercar alguna paraula, Ctrl+F. Això últim, però, és per a l'interior d'un document o d'una pàgina, mentre que si el que es vol és obrir el cercador en un navegador per cercar alguna paraula, caldrà fer servirLes opcions són moltíssimes més, fins a arribar a la Z, que és sinònim de "desfer" en cas de combinar la tecla amb el Control. El recull ha arribat a més de 60.000 retuits i és una manera de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor