El Reial Madrid menys espanyol trenca un registre històric

La visita delha deixat marca a ladel club madrileny, més enllà de la derrota per dos gols a un. I és que l'equip dirigit per Carlo Ancelotti ha sortit al camp amb unper primer cop en tota la seva història, des que el club es va fundar el 1902.Tres francesos, dos brasilers, dos alemanys, un belga, un austríac, un croat i un uruguaià han conformat l'alineació que ha encetat el partit a l'estadi de la ceràmica mentre sis espanyols els observaven des de la banqueta. Amb aquest onze,d'aquest dissabte ha estat elTot i que en la jornada anterior de la Lliga, davant el Valladolid, els blancs van iniciar el matx amb tres espanyols titulars -Carvajal, Ceballos i Asensio-, avui el tècnic italià n'ha deixat dos a la banqueta, ja que el primer està lesionat. En altres ocasions i des del 2015, tant a la Lliga com a la Copa de Campions, l'equip madrileny ja havia jugat amb només un jugador espanyol a l'onze titular.La decisió d'Ancelotti aquest dissabte ha remogut les xarxes socials. I és que l'afició madrilenya va protestar quan l'exseleccionador espanyolnomés va escollir dos dels seus jugadors per anar al. I després del partit d'avui, els no madridistes han jugat aquesta carta per defensar l'asturià tan criticat pels blancs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor