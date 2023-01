Illa demana a Aragonès agilitzar els pressupostos: «Ja n'hi ha prou»

El primer secretari del, reclama al president de la Generalitat,, que respongui a la seva. "Ja n'hi ha prou d'amagar el cap sota l'ala i de posposar decisions", ha considerat aquest dissabte des de Premià de Mar (Maresme) el líder socialista tot assegurant que no té sentit que els comptes "no aprofitin les possibilitats d'inversió pública que ofereix el govern espanyol" amb projectes como elIlla ha subratllat que per ara la seva formació "no s'aixeca de la taula", però ha avisat als republicans que si no accepten la seva oferta,del Parlament per tirar endavant els pressupostos. "Hem fet una proposta de mínims i és un tot", ha reflexionat en veu alta Illa tot afirmant que ara. "En aquest moment correspon a Aragonès dir si l'accepta i podem continuar treballant o si no l'accepta", ha reblat tot mostrant "respecte" per la decisió que prengui.Segons Illa,per posar en marxa macroprojectes importants pel territori i la seva prosperitat. "Ja n'hi ha prou de posposar decisions perquè ara no em són còmodes o perquè ara venen eleccions", ha dit en al·lusió a Aragonès. A parer seu, laes poden fer "amb respecte al medi ambient i a la legalitat" i "són projectes que tenen el suport dels territoris concernits i del Parlament de Catalunya"."Uns pressupostos també han de donar sortida a lesque volen generar prosperitat a Catalunya", ha dit en referència al complex de turisme i oci quevol construir a Vila-seca i Salou. "Perquè hem de demorar aquesta tramitació", s'ha preguntat tot assegurant que per la seva formació "són decisions importants" i que "són necessàries perquè Catalunya recuperi l'excel·lència".

