Takachiho Amaterasu, el tren del Japó que funciona amb brou de porc

Takachiho Amaterasu Railway!! Widespread of the natural view!! pic.twitter.com/FQ0LvWe5c6 — B14Z1NG P4NTH5R (@b14z1ng) December 20, 2019

Laés un dels factors que més preocupen els científics, sobretot en els entorns de les grans ciutats. És per aquest motiu que als'han reinventat i tenen un tren que ja li ha buscat substitut al combustible. El Takachiho Amaterasu utilitzafeta d'ossos de porc als seus combois turístics.Segons ha explicat el diari Sankei News, la ciutat japonesa de Takachiho lluita contra la descarbonització i actualment els gasos del tub d'escapament fan. El fum és ara "" i ha estat ben rebut pels passatgers, detalla el rotatiu. Es tracta d'un tren petit que només té dos vagons amb capacitat per a 60 passatgers, que fa un recorregut de 5 quilòmetres.Una empresa de transports japonesa és qui ha ideat aquest nou combustible. El van provar l'agost passat i actualment ja està en funcionament. Ho han aconseguit amb un sistema que separa la mantega de porc de la. Amb els residus elaboren el combustible, el qual es refina per evitar que s'endureixi.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor