L’enuig del rei de Suècia perquè la seva filla el succeeixi destapa el masclisme de la corona

s'ha vist obligat a publicar un comunicat oficial després del gran rebombori que han generat les seves declaracions en un documental de la televisió pública del país. En l'escrit difós per la casa reial, el rei ha dit sentir-seque ha rebut. A la peça audiovisual, criticava l'abolició de la coneguda com adel 1979 que permetrà, quan ell mori, que el seu fill més gran, una dona -la princesa Victòria- sigui reina en lloc del seu germà, l'únic home de la seva descendència -el príncep Carles Felip-.Concretament, el monarca va declarar que fer desaparèixer la llei era un "error" i una "injustícia" per al seu fill. “Tenir lleis que funcionen de manera retroactiva no és molt intel·ligent, ho continuo pensant.És bastant estrany”, va assegurar el monarca en el documental que la televisió pública SVT ha preparat per als seus 50 anys en el tron i que emetrà al complet aquest diumenge. Les paraules citades amb anterioritat formen part d'un avançament publicitari que ha difós la cadena aquesta mateixa setmana., la princesa Victòria, com a hereva al tron”, ha confessat Carles Gustau XVI en el comunicat oficial. D'aquesta manera, ha volgut puntualitzar que les seves paraules no han d'entendre's com una crítica al fet que una dona hereti el tron o a la mateixa princesa Victòria: “Una hereva al tron és per a mi una obvietat. La princesa hereva és la meva successora.Estic orgullós d'ella i el seu incansable treball per a Suècia”, ha deixat clar en l'escrit.El parlament suec va derogar l'any 1979 la llei sàlica, que regula la successió monàrquica a favor dels homes, tot just després del naixement de Carles Felip, el segon fill dels actuals reis. Aquesta mesura no va entrar en vigor fins passats dos anys, per la qual cosa ell va ser hereu al tron suec durant aquest període.A parer seu, s'ha tingut “sang freda”, perquè un canvi d'aquesta envergadura s'hauria d'haver fet efectiu en laMalgrat tot, Carles Gustau ha subratllat en la mateixa conversa amb SVT que el seu fill va acceptar el nou paradigma sense problemes i que aixòEl matrimoni té tres fills: Victòria, l'hereva, de 45 anys; Carles Felip, de 43; i Magdalena, de 40, que és la que viu més allunyada de la monarquia, ja que des del 2018 resideix a Miami (Estats Units).La peça de la televisió pública s'emetrà justament l'any en què l'actual monarca es converteix enA banda del documental, la casa reial també ha organitzat tot un programa d'actes que acabaran el 15 i 16 de setembre del 2023, quan se celebra l'aniversari de la seva coronació.

