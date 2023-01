Xavi para els peus al periodista que li pregunta per la «gairebé ensopegada» contra l'Intercity

🚨🚨🚨CALENTADA de Xavi en la sala de prensa por "el casi tropiezo" a pregunta del compañero de la Sexta @JijantesFC 🚨🚨🚨 @EstrellaDammEs pic.twitter.com/vIAoFU6goD — Gerard Romero (@gerardromero) January 7, 2023

Show a la roda de premsa ded'aquest dissabte prèvia al partit de demà contra l'Atlètic de Madrid. L'entrenador del Barça haa un periodista de la Sexta quan aquest li ha recordat la "gairebé ensopegada" dels blaugranes contra l'Intercity a l'eliminatòria de la Copa del Rei.El tècnic hadavant laque els mitjans fan del Barça respecte a altres equips que també juguen la competició i van guanyar els seus rivals d'un gol. Així, no deixava que el periodista acabés la pregunta i el tallava repetidament per remarcar els atacs que li anava soltant.", repeteix un Xavi totalment a la defensiva. I és que els blaugranes van patir per guanyar l'equip de primera RFEF en un partit que va allargar-se fins a la pròrroga i que va acabar amb un 3-4 protagonitzat pel triplet d'Oriol Soldevila, que va aconseguir empatar tres cops."Volia preguntar...", ha seguit el periodista. Però no ha pogut seguir perquè Xavi l'ha aturat amb un, fent referència a l'Un nou intent del periodista per acabar la pregunta s'ha vist tallat de nou per l'entrenador: "És bo perquèmentre els altres passen l'eliminatòria".

