El canicròs, cada cop més de moda per estrènyer lligams entre amo i mascota

al carrer o a la muntanya és des de fa anys una opció popular i gratuïta, consolidada entre una part de la població, que prefereix l'a la cinta dels. Ja sigui sobre terra o asfalt, els corredors no necessiten complicar-se gaire amb la indumentària ni altres elements per dur a sobre per practicar aquest esport. Alguns fins i tot aprofiten per, una opció cada vegada més compartida.Aquesta manera de córrer acompanyat s'anomenai entre d'altres avantatges permet estrènyer els lligams entre l'amo i la mascota. N'hi ha que ho practiquen com ai d'altres fins i tot en competicions amb altres parelles de corredors i gossos.L'únic necessari és dur l'animal ben lligat, amb una corretja i un arnès, i que tant el gos com l'humà estiguin en un. Per tant: no és apta per a, gossos petits o persones no habituades a assolir ritmes elevats.Tal com és recomanable per als humans, una disciplina esportiva combinada amb animals implica iniciar el ritme de manera gradual, de menys a més, i enque no impliquin unaafegida. Una altra fórmula és la inclusió del joc dins de l'esport, amb una pilota o alguna fita a aconseguir per a l'animal.

