El verí de les abelles podria tenir aplicacions contra el càncer de mama

Investigadors del Hessian LOEWE Center for Translational Biodiversity Genomics, a Alemanya, han demostrat que en elhi ha variants més originals de la, el seu principal component, que podrien tenirJa fa temps que és conegut que la melitina del verí de les abelles té unen experiments de laboratori. De fet, ésen la inflamació, i també s'està investigant com a substància activa contra els microbis i les cèl·lules canceroses.Té, però, un: amb el seutambé es danyen les cèl·lules sanes, i això en dificulta considerablement el seu ús. "La melitina es va tornar tan tòxica en l'evolució, però les abelles silvestres més antigues poden produir variants de melitina més pristines en el verí que són farmacològicament més fàcils d'utilitzar", informa un dels coautors de l'estudi.L'objectiu de la investigació, publicada a la revista Toxins, eren els diferents. "Vam examinar els efectes de la melitina sobre el dany cel·lular i l'alliberació de substàncies missatgeres i marcadors inflamatoris, tant en cèl·lules canceroses com no canceroses. En les anàlisis de laboratori, la melitina de l'va mostrar un", detalla el també autor de l'estudi Pelin Erkoc-Erik.Els investigadors coincideixen que aquesta melitina descoberta en espècies silvestres revelen, que prometen un potencial per a futures aplicacions farmacèutiques. Amb aquestes variants de la melitina no és necessari compensar la forta toxicitat amb substàncies inhibidores com passava fins ara.

