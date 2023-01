Més carrils i accessos tancats: les carreteres es preparen per a l'operació tornada

El Servei Català de Trànsit preveu que diumengea l'Àrea Metropolitana de Barcelona, els mateixos que en un cap de setmana llarg d'hivern. Per a garantir la fluïdesa i la seguretat viària, s'establiran diversesa les principals vies del país.Així, es preveu, tancar alguns, habilitari donar moltes indicacions en panells de missatgeria mòbil. Concretament, les mesures afectaran els trams de laCercs-Berga, C-16 Cruïlla accessos Berga Centre-Berga Nord,Castellgalí-Manresa,Ripoll iSant Sadurní d'Anoia.A més, també s'habilitarà la(bus-VAO) d'entrada a Barcelona per a tots els vehicles excepte camions de més de 7,5 tones. També hi hade Mossos a les vies amb més mobilitat durant tot el cap de setmana.Trànsit demana als usuaris de la xarxa viària catalana que, en la mesura del possible,i que s'informin de l'estat de les carreteres a través del web , del compte de Twitter i de les diferents cròniques als butlletins informatius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor