L'origen japonès de la paraula més viral de Rosalía

La paraulaja forma part delde tot un gruix de persones des de la publicació de l'àlbum de la. Segons ha indicat la cantant catalana, però, aquest termeEl fenomen de masses s'hauria produït amb una combinació de dos conceptes feta per registrar un correu, "fa molts anys", segons ha explicat la mateixa Rosalía. "No se'm va oblidar mai", ha explicat, i recentment va aprofitar-la perquè descrivia el moment que, diu, estava vivint.I és que "moto" significa "més dur" en, i alhora fa referència a les motos, uns vehicles que sempre havia conduït la seva mare, especialment de la marca. "Les motos sempre han format part de la meva vida", narra l'artista. És per això que cançons com ara Despechá, Bizcochito, Saoko, Candy, entre d'altres, formen part d'un disc titulat així, Motomami, reproduït arreu del món, no tan sols a països de parla hispana, sinó també aEl fenomen més internacional d'aquesta artista del Baix Llobregat va sortir al mercat el 18 de març de l'any passat i des de llavors ha rebut diferents premis. La gira per presentar-lo,, va dur a terme 46 concerts, tots ells amb les entrades exhaurides dies abans.

