Surten de Barcelona dos creuers carregats amb un centenar de catalans que faran la volta al món

Dos creuers que faran lasortiran de Barcelona aquest dissabte a la tarda. Són dos vaixells d'MSC Cruceros -MSC Magnifica i MSC Poesia, concretament- que faran dues rutes diferents duranti que portaran els creueristes a ports de cinc continents, amb més de 50 destins en 33 països diferents.Als vaixells s'hi embarquen52 viatjaran al MSC Magnifica i 62, al MSC Poesia. Una ruta porta els passatgers a Argentina, Xile, Perú, les Illes Cook, Austràlia, Nova Caledònia, Indonèsia, Malàisia, Índia i Jordània. L'altra els conduirà per Costa Rica, la costa oest dels Estats Units, Japó, la Xina, Vietnam o Jordània. Barcelona és l'últim port que fan els creuers abans d'arrencar el viatge, després que ja hagin passat per Citavecchia i Gènova (Itàlia) i Marsella (França) per recollir altres passatgers. D'aquesta manera, el port de la capital catalana també és l'últim lloc on els creuers es troben junts i a partir d'aquest dissabte a la tarda se separaran per començar les travessies. El creuer MSC Magnifica sortirà al voltant de les 16:00 hores i el MSC Poesia, a les 18:00 hores.Aquesta aventura no és nova. De fet,. A més a més, en aquesta ocasió i per primer cop, la naviliera fa la volta al món amb dos creuers a la vegada. En aquesta edició s'hi ha apuntat 591 espanyols.

