Es viralitza un cabreig monumental d’Iker Casillas en un xat amb Ibai i Piqué

Llevo sin superar este audio desde las tres de la tarde. pic.twitter.com/GYidD9Eo0W — Ibai (@IbaiLlanos) January 6, 2023

Qui va ser porter del Reial Madrid i de la selecció espanyola,, és ara un dels presidents dels equips de la nova, una lliga presidida peri que acull personalitats sobretot lligades al món de les retransmissions per Internet. Un d'ells és, qui ha filtrat a través del seu compte deuna nota de veu de Casillas que ha fet esclatar les xarxes.I és que el mateix ex-porter esclata després de veure que el grup on hi ha els diferents presidents acumula missatges sense parar: "", es pregunta.En aquest grup hi són, a banda de Casillas i Ibai, també altres presidents dels clubs:entre molts altres. En total, Casillas denunciava haver de llegir 259 missatges en aquest grup de Whatsapp, el mateix grup del que Gerard Piqué va filtrar una altra conversa, en aquest cas que es va convertir en viral per un missatge de menyspreu als equips de la lliga espanyola, eli el

