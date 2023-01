Cremats pel seu propi foc: dos atacants a un centre d'immigració acaben ferits a Califòrnia

La nit del dilluns 2 de gener lesi de gestió de tràmits i impostos, a(Califòrnia, Estats Units), van captar l'atac de dos homes encaputxats, que volien calar-hi foc. A la seqüència s'hi pot veure com després de llançar el combustible van acabar, en no haver-se'n allunyat suficientment.Tot plegat s'hauria produït perquè l'encarregat d'encendre la flama no ho hauria aconseguit en el primer intent i per aquest motiu va decidir ajupir-se i provar-ho més de prop. L'altre home també va ser, ja que havien llençat el líquid de manera indiscriminada per tota la zona. Les imatges es poden veure a través de la pàgina dedel mateix centre i ja acumula més de 20.000 reproduccions.A banda dels dos atacants, també van resultar afectats per l'incendi l'edifici que acull el servei com també un negoci de rentat de vehicles. Per aquest motiu, el centre d'immigració no ha pogut reobrir des de Cap d'Any, i per tal de fer possible la tornada a l'activitat van decidir engegar una campanya de micromecenatge, a través del web GoFundMe . Inicialment necessitaven 5.000 dòlars, però ja en porten acumulats més d'11.000.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor