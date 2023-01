Noah Schnapp i el perquè encara hi ha persones «atemorides» de dir que són gais en ple segle XXI

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

L'actor, un dels grans protagonistes del famós drama de Netflix, ha explicat públicament que és homosexual. Ho ha fet a través d'un vídeo difós al seu compte de: "Quan finalment li vaig dir als meus amics i família que era gai després d'estari dintre l'armari durant 18 anys, tot el que van dir va ser 'ho sabem'", ha escrit Schnapp a la descripció de la publicació.L'actor, de 18 anys, fa de Will Byers a la sèrie i en el fragment que ha penjat a la xarxa social també ha volgut fer ús de la interpretació. Ha utilitzat l'àudio d'una dona que diu: "Saps,, mai va ser una cosa tan seriosa, francament mai serem tan seriosos". Amb aquest senzill playback, Schnapp, que, ha decidit mullar-se i comunicar la seva condició sexual. Un pas que, tot i que no és o no hauria de ser necessari, molts dels seguidors i seguidores de Stranger Things semblava que demanaven., però no ho ha fet públic. De fet, està secretament enamorat d'un membre de la seva colla d'amics de Hawkins que, a més a més, és un dels seus millors amics, el Mike. Des que es va llençar la sèrie el 2016, els rumors i teories al voltant de l'orientació sexual tant del Will com del Noah han estat molts i de sorollosos. Precisament, l'any passat el mateix intèrpret va haver de sortir a confirmar davant els mitjans i l'opinió pública que el seu personatge era gai., ha conclòs l'actor al vídeo de TikTok.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor