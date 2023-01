A gust i sense que ningú els molesti: la imatge d'uns gats en una botiga de roba fa la volta al món

Seguramentés un dels països del món en què elsi elsviuen millor. Si més no, aquesta és la percepció que s'enduen els turistes quan arriben a una gran ciutat turca. El vídeo d'una turista gravantho demostra. Als comentaris, tot són elogis cap als amos del negoci, per permetre que l'animal s'hi pugui quedar i darrere d'aquest fenomen hi ha unI és que el profeta Mahoma tenia en els gats els seus amics més fidels. El seu respecte per ells, doncs, ha esdevingut majoritari i per això ningú no els molesta, encara que decideixin estirar-se sobre uns pantalons d'una cadena internacional de venda de roba. L'existència deper a aquests animals construïts pels humans és habitual aLa usuàriava penjar recentment un vídeo que s'ha fet viral, amb més de 7 milions de visualitzacions i milers de comentaris. Concretament, el vídeo es va enregistar en una botiga de, la marca catalana fundada al 1984."Vaig veure aquest gat en una botiga de Mango a Istanbul i volia acollir-la, després em vaig adonar que tenia una filla petita molt bonica", explica al mateix vídeo la usuària. I és que amb les seves potes felines la gata adulta protegeix la cria, mentre dorm. La compartició d'aquesta mena d'imatges és comú a les xarxes, on sovint van acompanyades de respostes com ara "M'encanta aquesta ciutat", "Un altre motiu per anar a Turquia", entre d'altres.

