Així sona «LLYLM», el nou tema que Rosalía ha avançat a TikTok i esborrat minuts després

Soy el único que está puto flipando después de esto????!!! Menudo TEMAZO pic.twitter.com/vQXX0j0gNb — ANGELS (@rosalia_angels) January 5, 2023

Ben aviat farà un any que, la cantant catalana del moment per excel·lència, va publicar considerat com un dels millors discos del 2022 . La de Sant Esteve Sesrovires no ha deixat de produir des d'aleshores i, de tant en tant, llança un tema nou. L'últim, tot i que ha estat un avançament força curiós, ha estat aquest mateix cap de setmana.En un vídeo difós al seu compte de, Rosalía ha compartit el single que, segurament, més d'hora que tard veurà la llum. És una cançó en anglès que aparentment es diu LLYLM, sigles que corresponen a la frase(Menteix-me com si m'estimessis). El rebombori ha arribat en el moment en què tot just després d'uns minuts de fer-lo públic,. Una simple acció que ha generat molt rebombori entre els i les seves fans.Abans que desaparegués d'Internet, múltiples seguidors de l'artista han pogut fixar-se i immortalitzar diversos detalls d'aquest nou tema. Gràcies a això, sabem, per exemple, que en el vídeo en què ha publicat la cançó apareix amb la seva parella, el músic, al Japó, país on ara estan de vacances. En el clip, se'ls veu en una barca de color rosa que condueix el porto-riqueny.A més a més de captar aquestes subtileses, diversos internautes han apuntat que, potser, el fet que Rosalía hagi decidit eliminar al vídeo és perquè vol deixar el públic amb la mel als llavis abans d'anunciar que el nou tema és una col·laboració amb l'estatunidenca

