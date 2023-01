Un nen de sis anys dispara i deixa greument ferida la seva professora

La Policia de Virgínia (Estats Units) té sota custòdia unqueuna arma de focde l'escola primària, que es troba en estat crític. El menor hauria disparat amb una pistola la docent, d'uns 30 anys, quan tots dos estaven en una classe de l'escola Richneck del districte de Newport News. Els fets han estat definits com aper part del cap de la Policia de Virgínia,, en declaracions recollides per la cadena CNN."L'individu en qüestió és un estudiant de sis anys. Ara mateix està sota custòdia policial. No ha estat un tiroteig accidental", ha detallat Drew en una roda de premsa. Lesde la professora, segons ha apuntat l'agent, es consideren, si bé han notat "una certa millora" en l'última actualització que han rebut per part del centre mèdic que l'atén.El cap del cos de seguretat ha assegurat que va haver-hi una, que tenia l'arma de foc, i que es va disparar una sola bala. "Farem la investigació pertinent, hi ha preguntes que voldrem fer i esbrinar. Vull saber d'on va treure la pistola, quina era la situació", ha afegit Drew, segons la citada agència.L'escola primària on ha tingut lloc l'incident romandrà tancada el pròxim dia lectiu, segons ha anunciat el superintendent de les escoles públiques de Newport News,. "Estic commocionat i descoratjat.i necessitem mantenir-los fora de perill", ha reblat Parker durant unes declaracions als mitjans de comunicació. "Necessitem el suport de la comunitat, un suport continu, per assegurar-nos que les armes no estiguin a l'abast dels joves i potser em faig repetitiu perquè continuo reiterant això, però és important:, ha afegit el superintendent.

