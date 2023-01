La quinzena és la bona: McCarthy és el nou president del Congrés dels Estats Units

Una crisi sense precedents en més de 150 anys

El líder republicàha estat elegit aquest dissabte de matinada com adesprés d'haver obtingut el suport majoritari del seu partit en la quinzena votació. El congressista per Califòrnia ha obtingut, dos menys de la majoria, establerta en 218. No obstant això, han estat suficients després que sis congressistes hagin votat "present", abstenint-se, així, a emetre un vot i reduint el nombre total de vots necessaris per aconseguir la majoria per ser president.L'elecció del republicà ha tingut lloc minuts després que McCarthy no aconseguís la presidència de la cambra baixa en la catorzena votació, ja que s'havia quedat a tan sols un vot de la majoria. De fet, la penúltima votació ha donat lloc a unentre McCarthy i el congressista republicà Matt Gaetz, el vot del qual hauria estat imprescindible perquè el líder republicà hagués estat proclamat com a president en la catorzena votació.Diversos membres del Partit Republicà s'han aglutinat al voltant de Gaetz després que aquest donés a conèixer que no faria costat a McCarthy en la votació, cosa que ha produït una intensa discussió en la qual el congressista Mike Rogers s'ha dirigit enfadat cap a Gaetz per després ser separat pels seus companys. I tot i la pica-baralla, minuts després la majoria dels congressistes han rebutjat ajornar la quinzena votació al dilluns al migdia, tal com havia proposat Gaetz, fent que la Cambra Baixa votés de manera consecutiva el que ha estat l'últim escrutini.La darrera votació ha tingut el vot favorable de Gaetz i l'abstenció de vot d'altres sis congressistes republicans.de Representants i també han generat una crisi legislativa sense precedents en més de 150 anys, tot això després que hagin florit diferències entre diverses faccions del Partit Republicà. Amb molt poc marge d'error, McCarthy, que aspirava a fer valer la reduïda majoria republicana a la Cambra tenint en compte els 222 escons que va obtenir el partit en les eleccions de mig mandat, només ha pogut guanyar després de 15 votacions.

