Dos morts a la B-23 a Molins de Rei en caure per un marge amb el cotxe i bolcar

aquest divendres a la tarda en un accident de trànsit a laal seu pas per(Baix Llobregat).Per causes que s'estan investigant, el turisme en el qual viatjaven ha sortit de la via, ha caigut per un marge i ha quedat bolcat. Segons el Servei Català de Trànsit, les víctimes mortals eren al, en el qual han quedat, mentre que hi ha hagut un segon turisme implicat en l'accident els dos ocupants del qual han estat traslladats amb ferides menys greus als hospitals delleus i no ha calgut hospitalitzar-les. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 19.47 hores i s'han mobilitzat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques () per atendre'l.

