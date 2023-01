Felip VI defensa gastar més en armament davant la guerra d’Ucraïna

Eli la, han apostat per invertir en les. El monarca creu que la, que ha descrit com a "brutal, injustificable i il·legal", "ha fet evident la importància d'invertir en defensa ". En el seu discurs el dia de la, el rei ha celebrat que els pressupostos per al 2023 ja recullen un augment significatiu per a "" les seves capacitats. D'altra banda, Robles ha assegurat que invertir en defensa és invertir "en pau i en els valors democràtics". Ha garantit que Espanya continuarà "bolcada" amb Ucraïna: "Cada cop que un míssil cau en terra ucraïnesa qui creiem en la pau som també el seu objectiu".Robles ha assegurat que el conflicte bèl·lic a Ucraïna "no és només" contra aquest país, sinó que també és ", els drets humans i la coexistència pacífica entre nacions". Per això ha dit que el suport al país que encapçalaés "una obligació i una força moral per a defensar la llibertat". "No els deixarem sols, el seu patiment és el nostre patiment i Espanya continuarà bolcada en l'ajuda i el suport", ha afirmat la ministra.Per aquest any, l'Estat destinaal Ministeri de Defensa,respecte dels comptes del 2022. Robles ha justificat l'increment i ha dit que "invertir en defensa és invertir en pau i en valors democràtics" i que "sense pau i seguretat, no hi ha progrés, benestar ni estat de dret". Ha realçat "l'esforç" del govern per a incrementar la despesa i ha explicat que tot plegat repercutirà en millores retributives, en garantir polítiques d'igualtat i de conciliació i que les forces armades puguin "seguir brillant com les millors".Aquesta despesa també l'ha justificat el monarca, que creu que cal dotar les forces armades de tots els recursos peri "una". Ha dit que els pressupostos generals de l'Estat ja recullen un "augment significatiu" per a modernitzar-les i que ara cal aconseguir "els mitjans" i "dotar les unitats amb tot el necessari per obtenir unes forces encara més modernes, eficaces i sostenibles a mitjà i llarg termini".Felip VI ha dit que el 2022 quedarà marcat per la "injustificable, il·legal i brutal agressió i invasió russa a Ucraïna" i ha lamentat que "la guerra ha tornat al continent, ha". Tot i això, ha destacat que aquest conflicte "lluny d'acabar amb la unitat i provocar fissures entre qui defensa la pau, ha assolit reforçar la cohesió i presentar un front comú" davant de Rússia.El Rei i Robles han fet aquests discursos en el marc de la Pasqua Militar. L'acte s'ha celebrat sense restriccions després de dos anys de pandèmia, en què es va reduir l'aforament. El monarca ha passat revista als tres exèrcits al Pati de l'Armeria i davant d'uns 190 assistents. Hi ha assistit la, el president del govern espanyol,, i el ministre d'Interior,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor