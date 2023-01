M'he empassat sense voler la fava del tortell de Reis: què fer?

A hores d'ara, deveu estar a punt de començar a dinar. I en un dia com avui,, segur que una de les coses que us ve més de gust, a banda d'obrir els preuats regals, és menjar-vos elde Reis. Què tocarà, rei o fava? O res? En el cas en què us toqui lai, sense voler, us l'empasseu, això és el que és important que tingueu en compte.És probable que quan notem una certa resistència en engolir el tros de tortell. Potser en aquest moment patim una mica, però estigueu tranquils i tranquil·les. Segons l'especialista en nutrició de La Vanguardia,, empassar-se una favaper a la nostra salut, més enllà, és clar, de casos evidents, com ara si ens ennueguem o tenim al·lèrgia als llegums.Sánchez explica que la fava del pastís és simplement la llavors d'un llegum dessecat. Per tant, empassar-nos-laTal com ell detalla, si ens l'empassem sencera i sense intentar mastegar-la, el més probable és que l'acabem traient hores més tard sense digerir, ja que els llegums secs no són assimilables.En canvi, si no només ens mengéssim un tros, sinó algun més, sí que podríem tenir una dificultat digestiva més seriosa fruit d'una, però la fava del tortell de Reis és una de sola, per la qual cosa parlem d'una quantitat molt petita i a més a més no la menjarem sola: segurament abans haurem fet tot un àpat.En qualsevol cas, el que sí que recomana l'expert és. Si sabem que en menjaran, l'aconsellable és revisar abans el contingut del tortell per evitar que puguin empassar-se una peça o bé els típics trossos de plàstic en els quals a vegades venen embolicades.

