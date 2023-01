Primer crim de l'any a Catalunya: un jove mor apunyalat en una baralla a Barcelona

Han passat sis dies des que celebràvem l'arribada del 2023 i ja tenim. Aquesta matinada, al districte de Nou Barris (Barcelona), unha morten una baralla al voltant de les 4:00 hores.Segons han informat fonts delsd'Esquadra a Europa Press, l'homicidi ha succeït a Via Júlia i la víctima ha mort per la gravetat de les ferides provocades per arma blanca. El cos català també ha explicat que hi ha hagutper la disputa que es troba en estat greu.Els Mossos ja han obert unaper esclarir les causes i descobrir els presumptes autors dels fets, que haurien fugit després de l'assassinat. Ara com ara

