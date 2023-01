A presó un home acusat d’assassinar la seva parella i enterrar-ne les restes

El jutjat de guàrdia de Vilafranca ha decretat aquest dijousde 43 anys i veí de Barcelona detingut dimarts passatEls investigadors van trobar restes soterrades a una finca del detingut i, posteriorment, l’acusat ha confessat que aquestes corresponen a la seva companya, una dona de 42 anys.Els fets haurien ocorregut l'estiu del. No hi havia antecedents de violència entre la parella i el jutjat de Vilafranca s'inhibirà al de Barcelona donat que en aquests casos la investigació correspon al del domicili de la víctima. La causa està oberta per homicidi o assassinat, que s’acabarà de concretar segons avancin lesEl Servei de Protecció de la Natura () de la Guàrdia Civil havia rebut informacions que indicaven un moviment inusual de terres en una finca de(Alt Penedès). Aleshores, la unitat va obrir una investigació davant la possibilitat de l’enterrament il·legal d'alguna mena d'animal o bé alguna irregularitat mediambiental. Després d'unes primeres indagacions, i davant la possibilitat que el cas estigués relacionat amb un delicte contra la integritat física d'alguna persona, el cos de policia espanyol va posar els fets en coneixement del Jutjat d'Instrucció número quatre de Vilafranca del Penedès.L'autoritat judicial va autoritzar l'excavació i la inspecció del lloc., repartit en diverses bosses de plàstic a més d’un metre i mig de profunditat. Les diverses parts corresponien al cos d'una dona –i a l’espera dels estudis forenses i de la seva definitiva identificació a través de les mostres genètiques obtingudes– els investigadors sostenen que podria ser el de la parella del detingut.Arran de la descoberta, els agents del cos van detenir el propietari de la finca com a presumpte autor de la mort i enterrament de la seva dona. La investigació per aclarir els fets continua oberta i el cas es troba sota

