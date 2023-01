Notícies del 5 de gener de 2023

19:38 Sánchez es compromet a seguir enviant material militar a Ucraïna i continuar instruint les seves forces armades



El president de l’estat espanyol, Pedro Sánchez, s’ha compromès a seguir enviant material a Ucraïna i continuar instruint les seves forces armades. Ho ha dit en una piulada a Twitter, on ha anunciat que 200 militars ucraïnesos començaran el seu entrenament a Toledo aquest mes de gener. “Acabo de parlar amb Volodímir Zelenski, a qui he reiterat el suport total d’Espanya fins que s’arribi a la pau”, ha afirmat. El president ucraïnès també s'ha pronunciat en aquesta mateixa línia, explicant que ha transmès al cap de l’executiu espanyol “les seves necessitats de defensa”. “Continuo consolidant el suport dels socis”, ha conclòs.

19:16 El retorn dels caramels corona la Cavalcada dels Reis d'Orient de Barcelona



Després d'una hora de recorregut de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona amb una desfilada renovada, amb sis noves carrosses de dos pisos i amb els reis alçats, l'esperada arribada dels caramels ha fet esclatar la canalla present a peu de carrer, a la zona de Pla de Palau. Famílies amb escales plegables, paraigües o bosses han utilitzat tots els mitjans possibles per tornar a casa el més carregats possibles. "Tranquils que portem quatre tones de caramels", han anunciat des dels vehicles llançadors per apaivagar l'eufòria.

18:55 Eufòria pels Reis d'Orient i impaciència pels caramels que no arriben



Després d'una hora veient passar carrosses, i mentre els caramels no arriben a peu de carrer, la canalla que s'ha plantat a l'avinguda del Marquès d'Argentera ha celebrat amb especial eufòria l'arribada del primer dels Reis d'Orient que s'han trobat: Melcior. També han causat especial furor l'estel d'uns cinquanta metres que ha guiat el seguici reial des d'orient fins a Barcelona i els espectacles de música i dansa. La gran expectació, però, es manté. "Quan arribaran els caramels?", és la pregunta més repetida per part dels nens que s'impacienten. Informa David Cobo.

18:04 Milers de persones acompanyen l'inici de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona



Milers de persones omplen l'avinguda del Marquès de l'Argentera, a Barcelona, a tocar del parc de la Ciutadella, per veure el retorn d'una cavalcada dels Reis d'Orient que torna a la capital catalana, després de dos anys en versions afectades per la pandèmia. La presència ciutadana és aclaparadora i és impossible apropar-se a les primeres fileres per intentar recollir els caramels que arribaran des de les carrosses. És el primer dels últims tres anys en què hi haurà dolços volant a peu de carrer i hi ha famílies que, coneixedores de la gran competició que hi ha, s'hi han plantat a la calçada fins i tot amb escales. Informa David Cobo.

15:30 Élite Taxi dona deu dies al Govern per fer una proposta de canvi a la llei del taxi La plataforma Élite Taxi ha donat deu dies al Govern per preparar una proposta "seriosa" de canvi a la llei del taxi per abordar la situació d'empreses com Free Now, que consideren que posen en risc l'actual sistema de tarifes regulades. Després d'una assemblea celebrada aquest dijous davant l'Estació de Sants de Barcelona, el líder de l'entitat, Tito Álvarez, ha llançat un "crit d'alerta" i ha amenaçat amb protestes i mobilitzacions de cara al Mobile World Congress, que comença el 27 de febrer, i les eleccions del mes de maig. "Si no posem fre a això i definim que és cada cosa, al final ho pagaran els usuaris", ha apuntat Álvarez.

13:26 El Govern diu que la darrera reunió amb el PSC pels pressupostos "ha anat bé" i manté l’opció d’aprovar els comptes la setmana que ve



El Govern assegura que la darrera reunió amb el PSC pels pressupostos "ha anat bé" i es manté “optimista” amb la possibilitat d’aprovar els comptes la setmana que ve al consell executiu. De fet, abans de la trobada d’aquest dijous al matí, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, havia dit a Catalunya Ràdio que veu "possible" un acord just després de reis. Els socialistes han preferit no fer valoracions després que dimecres remarquessin que l'executiu ha d'acceptar "tot el paquet de mesures" per poder tancar un acord de pressupostos. De moment, no estan previstes més trobades en els pròxims dies. El Govern no ha mantingut cap trobada amb Junts aquesta setmana, fet que evidencia que els socialistes són ara l’únic eventual aliat de l’executiu per disposar de la majoria necessària al Parlament.

09:45 El Papa Francesc compara Benet XVI a Crist, per qui "estimar és estar disposat a patir"



El Papa Francesc ha comparat Benet XVI a Crist a l'afirmar que la tasca de "pastor" implica, com va fer Jesús a la creu, estar disposat a un lliurament absolut perquè "estimar és estar disposat a patir". Ho ha dit en l'homilia feta en la missa funeral celebrada aquest dijous en una plaça de Sant Pere atapeïda de fidels congregats per acomiadar Joseph Ratzinger, mor dissabte als 95 anys. Informa Pep Martí



09:27 4.000 sacerdots per dir adeu a Benet XVI



Uns 4.000 sacerdots s'han reunit per dir adeu al Papa emèrit Benet XVI en un funeral que presideix el papa Francesc. La cerimònia aplega prop de 100.000 persones a Roma. El funeral no és d'Estat, ja que Benet XVI no era Papa regnant des de la seva renúncia, el 2013. Tan sols les delegacions d'Itàlia i Alemanya han estat convidades oficialment, així com les representacions diplomàtiques a Roma. La resta de caps d'estat i de govern presents ho han fet a títol personal. De l'estat espanyol hi han assistit la reina emèrita Sofia i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Informa Pep Martí



09:24 Una plaça de Sant Pere atapeïda es prepara per acomiadar Benet XVI



La plaça de Sant Pere del Vaticà serà l'escenari del funeral del Papa emèrit Benet XVI, abans que sigui enterrat a les grutes vaticanes. El seu successor, Francesc, oficiarà la cerimònia, en cadira de rodes pels seus problemes de mobilitat, junt amb el degà del Col·legi de Cardenals, Gianni Battista Re. Ja són milers de persones -es calcula que unes 120.000- les que es congreguen entorn les columnes de Bernini per acomiadar el pontífex que el 2013 va renunciar. Han estat centenars de milers els qui aquests dies han desfilat dins de la basílica per dir adeu a Joseph Ratzinger. Informa Pep Martí



09:21 El Govern demana desvincular l'ampliació del Prat i el Hard Rock dels pressupostos



El Govern creu que l'ampliació de l'aeroport del Prat i la construcció del Hard Rock s'han de desvincular de la negociació pels pressupostos. Així ho ha verbalitzat la consellera d'Economia, Natàlia Mas, que en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que l'acord pels comptes es produirà "la setmana vinent", sense especificar si serà amb el suport del PSC o de Junts. "La sensació és que estem avançant i accelerant", ha assegurat la consellera, que ha explicat que fins ara han mantingut 17 trobades amb els socialistes i 15 amb els juntaries per la negociació dels pressupostos.