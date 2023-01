Un mort i un nen de dos anys greu en ser atropellats per una carrossa dels Reis a Sevilla

L'última carrossa de la cavalcada

El conductor del tractor, traslladat a l'hospital

Un, unde dos anysi unes altres quatre persones han resultat ferides després de seraquest dijous a la nit pel tractor d'una carrossa de la cavalcada dea la localitat sevillana de Marchena, segons ha informat el servei d'Emergències 112 Andalusia.El succés s'ha produït al voltant de les 20:15 del vespre, quan els veïns han alertat el centre de coordinació que un dels tractors que participava en la desfilada dels Reis havia atropellat diverses persones quan. Per causes que encara s'investiguen, es creu que el vehiclecontra una paret a la plaça de Sant Andreu.Efectius de la Policia Local, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Diputació i el Centre d'Emergències Sanitàries 061, pertanyent al Servei Andalús de Salut (SAS), han intervingut en el lloc dels fets, després de ser alertats pel 112. Per la seva banda, el 061 ha enviat dos equips d'emergència i dues ambulàncies del SAS.La criatura que ha resultat ferida de gravetat ha estat evacuada ade Sevilla i-que, segons els serveis d'emergència- és d'edat avançada i ha estat traslladat al departament de Traumatologia del mateix centre hospitalari. Els altres tres afectats, de caràcter lleu, han estat atesos en un centre sanitari d'Osuna (Sevilla).Segons han informat a Europa Press testimonis de l'incident, el succés ha ocorregut quan l'última carrossa, la de, es dirigia cap al carrer de Les Torres. "Tot anava bé. L'accident s'ha produït en un pendent descendent que no és molt pronunciada ni molt llarga. Nosaltres estàvem en una vorera i vam veure que anava baixant el tractor de forma molt lleugera. Em va semblar estrany i, en veure que començava a anar més de pressa, ens vam apartar. El tractor, en comptes de girar cap al carrer que devia, va girar cap al costat contrari i", han relatat.Així mateix, han explicat que diverses persones, que és la que ha mort. "Ha estat tot tan de cop que ha estat brutal", han lamentat.El conductor del tractor, una persona de la tercera edat, també ha hagut de ser evacuat a l'hospital, segons sembla, per la informació que han traslladat algunes fonts, per una. "Al conductor del tractor se l'han emportat en l'ambulància.amb les mans a la cara", han assenyalat, després d'indicar quepel tràgic succés.

