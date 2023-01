L'autèntic retorn de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona: «Per fi tornen els caramels»

Nou espectacle

L'hora que ha transcorregut entre que els cavalls muntats donaven el tret de sortida de la Cavalcada dels Reis d'Orient a Barcelona i l'arribada delss'ha convertit en una eternitat per a algunes de les famílies que s'havien apropat fins a l'origen de la desfilada reial, a l'avinguda del Marquès de l'Argentera. Era l'element que marcavadel que es considerava una cavalcada amb plena vigència, després que el 2021 es fes una posada en escena estàtica, sense recorregut reial, i l'any passat es recuperés la presencialitat i el moviment però no el llançament de dolços. ", deia una mare al seu fill, que té 6 anys i només havia anat a una altra desfilada dels Reis d'Orient abans de la pandèmia. Finalment, contemplada la posada en escena d'una passejada plena de propostes de cultura popular i disciplines artístiques, els canons de caramels s'han activat i la canalla s'ha esvalotat.No només la canalla, esclar. Alguns adults anaven més que preparats. Entre els que han ideat sistemes de captació alternativa a les mans nues, hi ha hagut tres clàssics, ordenats de menys a més aparatós. Els primers duien les pràctiques bosses de plàstic que només requereixen un correcte tensament de l'obertura, mentre dura la pluja de llaminadures. Als segons se'ls reconeixia perquè portaven paraigua tot i estar travessant una nova sequera. "Amb paraigües! Això requereix tècnica", exclamava la dona que encarnava l'estel que ha guiat els Reis d'Orient durant la desfilada, en fixar-se en algú del públic. I, per últim, el club de l'escala. En poc més de dos metres quadrats s'han arribat a trobar fins a sis escales plegables de persones que no es coneixien.La resta, tonteries", rematava un dels protagonistes d'aquest club.La resposta popular al retorn d'una Cavalcada dels Reis d'Orient com les prèvies a la pandèmia ha estat a l'alçada de les expectatives. S'ho temien els treballadors de la neteja, abans que s'iniciés la desfilada. "Tothom està revolucionat. I ens han dit que aquest any hi haurà més de tot. Més caramels, més llançaments", deia un dels operaris. Més tard, des dels autocars que coronarien la cavalcada s'arribaria a cantar una xifra. Davant l'esvalotament de la canalla, un dels participants dels vehicles que llançaven caramels ha intentat calmar la massa: "".Ha estat difícil, però. Feia una hora -o més, ja que- que nens i adults esperaven la gran novetat de l'any. Malgrat això, aquesta cavalcada ha inclòs més canvis.Un dels més destacats ha estat el canvi de recorregut, ja que per les obres, s'ha optat per evitar el camí històric que inclou el pas per la Via Laietana. En comptes d'això, s'ha desviat el seguici reial per l'avinguda Paral·lel, des de les plaça de les Drassanes. També s'ha renovat l'espectacle i, incloent les tres de ses majestats, que muntaven vehicles de dos pisos i anaven dempeus per saludar la canalla.El més aplaudit de tots ha estat Melcior, el primer en arribar. Si bé ja feia estona que alguna mare demanava "un ibuprofeno", l'energia encara brullava amb especial força. Després, els hits s'han repartit entre la fascinació pel gat lluminós que evocava a l'escultura de la rambla del Raval, l'estel gegantí il·luminat que guiava els Reis d'Orient o les carrosses que incloïen danses desbocades. Una d'elles, concretament, ha despertat l'entusiasme dels presents al voltant de Pla de Palau:. "Sembla la rave de Granada", s'ha sentit, en aquest cas de la boca d'un pare amb el nen a l'espatlla.Tampoc ha passat desapercebut tot allò vinculat als regals. Si un antic autobús barceloní deixava veure com els ajudants reials amuntegaven joguines embolicades i treballaven en cadena, les onomatopeies es disparaven. També quan arribaven els nombrosos espectacles de, un dels punts forts de l'espectacle del 2023.Amb direcció posada aon està previst que es doni per acabada la cavalcada al voltant de les 21h, els seguicis reials han pogut avançar sense cap incident. Darrere la cua de la cavalcada, seguien esperant els operaris de neteja. "El pitjor no són els caramels, que no et pensis que en queden gaires... És el confeti", confessa un dels treballadors, abans de començar

