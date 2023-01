Llibertat provisional per als quatre detinguts per una agressió homòfoba en un tren de Rodalies

Elen funcions de guàrdia ha decretat llibertat provisional amb personació periòdica per als quatre detinguts per una agressió homòfoba a dos homes a l’interior d’un vagó de Rodalies a l’estació dede Barcelona. Segons el, cap de les parts personades va demanar una altra mesura.La causa està oberta per, i el jutjat s'ha inhibit a favor del d’Instrucció 27, competent per la data de fets. Elsvan detenir els presumptes responsables, una dona i tres homes, dilluns passat. Els agressors haurien colpejat les víctimes a cops de puny i de peu, a més d’amenaçar-los amb ampolles de vidre.Les dues víctimes també van rebre. Un dels viatgers que anava al mateix vagó va accionar el botó d’emergència, que va permetre avisar els vigilants de seguretat privada de la Renfe. En presentar-se al lloc, van poder retenir els agressors. Els presumptes autors tenen, i entre els quatre acumulen un total deper diversos delictes.

