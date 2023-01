Aquests són els tres productes de cuina imprescindibles per Karlos Arguiñano

Si hi ha algun cuiner mediàtic a l'Estat, és. Els seus acudits, les anècdotes que explica, els posicionaments que defensa omplen les xarxes socials de comentaris i reaccions, però és l'àmbit culinari on té més autoritat. En aquesta ocasió, ha estat una confessió sobre elssense els quals no pot treballar el que s'ha viralitzat a internet.", ha explicat el cuiner de la televisió en una entrevista al programa de ràdio Gastro Ser. "Dic agur i marxo". Es refereix a l', lai l', tres ingredients clau per la seva cuina, a banda del famósque tantes vegades anomena quan repassa les seves receptes.Les paraules d'Arguiñano arriben arran de la gira de presentació del seu nou llibre "", en què defensa la cuina senzilla i de temporada. En aquest sentit, també s'ha pronunciat sobre la. A banda d'admetre que li agraden tant amb ceba com sense, però que es decanta per la primera, també ha emès una dura crítica contra aquells que la consumeixen industrial: "".

