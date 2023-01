A judici per comprar-se un cotxe amb els diners d'un amic que es trobava hospitalitzat

L'jutjarà el dimarts vinent un home per un presumpte delictei dea un amic que es trobava hospitalitzat entre els mesos de maig i agost de 2018. La Fiscalia demana una condemna dei una, així com elmés els interessos en concepte de responsabilitat civil.Segons l'escrit de la, l'acusat va aprofitar que un amic que es trobava ingressat en unli havia facilitat les dades personals i bancàries per fer diverses gestions, per ferdurant aquell període per un valor de 7.901,38 euros.La compra més notòria va ser l'a canvi de 6.850 euros. Per aconseguir-ho, vade 8.000 euros en nom de l'amic hospitalitzat. Però a més, va pagarper més de 300 euros, va retirar 700 euros, i va pagar un servei deper 34 euros més.

