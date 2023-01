Arriben els Reis d'Orient en la primera Cavalcada després de la pandèmia

ja són a. A les 16 hores d'aquest dijous, elshan arribat al port, on els ha rebut l'alcaldessaper donar-los les claus de la ciutat. Amb aquestes, podran entrar a totes les cases per repartir il·lusió i regals a parts iguals -i també carbó en alguns casos. Abans, però, protagonitzaran la tradicional. La primera després del parèntesi de la pandèmia de Coronavirus.Després de l'encontre amb Colau ali rebre les cartes d'última hora, els Reis es disposaran a iniciar la rua des de l'. La comitiva reial estrenarà recorregut per evitar les. Així, el seguici de carrosses desfilaran per aquestes vies: passeig de Colom, avinguda del Paral·lel, ronda de Sant Pau, mercat de Sant Antoni, carrer de Sepúlveda, plaça Espanya i l'avinguda Maria Cristina - Font Màgica de Montjuïc.La companyiai l'escenografia de la, l'òpera participativa creada pels veïns deli el, són els encarregats d'encapçalar la desfilada. A continuació desfilaran els carters, que incorporaran el claqué i la percussió corporal a la Cavalcada, acompanyats del patge Gregori. Tot seguit, els seguiran.Una de les novetats d'enguany serà l'. Una per a cada rei, totes de doble alçada -amb el rei i la seva gent a dalt, i una representació del seu palau a sota-, i tres més de 20 metres de llargada destinades a l', lesi les. Totes estaran equipades amb tecnologies d'última generació i la llum tindrà un paper essencial.Hi haurà un seguici de l'estel "espectacular" i també s'incorporen a l'espectacle els, uns personatges vestits de negre i coberts amb llums de neó de colors. A més, lestornen a la ciutat després de dos anys per endolcir els carrers i el recorregut amb set tones de caramels.

