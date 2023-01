De la guerra enfangada a Ucraïna als canvis a l'Amèrica Llatina: de què estarà pendent el món el 2023

Entre l'enquistament i les negociacions a Ucraïna

Preservar la cohesió a la UE

La Xina, més incògnita que mai

Uns Estats Units amb esquerdes internes

Brasil com a laboratori

L'Àfrica, al caire d'una crisi alimentària

El 2023 ja ha començat a caminar i ho ha fet acomiadant Benet XVI , un Papa que havia construït el seu corpus de pensament en la crítica al relativisme i la realitat líquida. Lava inaugurar un marc geopolític nou, en què semblen voler imposar-se noves regles basades en la correlació de forces, com sempre, però ara emprades sense contemplacions ni el més mínim respecte pel dret internacional.El futur del conflicte a Ucraïna i les seves implicacions de tot ordre en l'economia -en especial sobre el preu de l'energia i la inflació- seran el primer condicionant de l'escenari internacional. Sense oblidar els grans reptes a mig termini, que tenen en el combat contra ella seva dramàtica prioritat. Aquests són els principalsals quals l'any donarà resposta.Moltes coses dependran del que passi sobre el terreny militar a Ucraïna. L 'anunci del Kremlin d'un alto el foc amb motiu del Nadal ortodox podria ser una porta oberta a unes converses de pau. Però, fins al moment, els darrers esdeveniments anuncien un, però serà a la primavera -amb una més que probable ofensiva russa- quan es comprovarà millor l'evolució de la guerra. L'exèrcit ucraïnès va donar un cop demolidor a les tropes russes la matinada de cap d'any, quan va destruir un dipòsit d'armes a Makiivka, al Donbass, provocant centenars de morts. La majoria d'analistes subratllen la capacitat de resistència i de moral dels ucraïnesos, malgrat l'ofensiva russa contra les infraestructures de Kíiv.A aquestes alçades, la perspectiva d'unes converses de pau sembla molt llunyana., de nou humiliat per Kíiv, va presentar fa uns dies un potent bombarder supersònic, l'anomenat. Però les crítiques contra el Kremlin comencen a estendre's a Moscou i Putin ha perdut l'aurèola d'estratega intel·ligent que havia construït durant anys. Un factor gens anecdòtic.Per Europa, el 2023 serà un dels anys més crucials de les darreres dècades. Més que el 2022, quan la urgència de la crisi múltiple -de la guerra a l'espiral inflacionària i el bloqueig dels subministraments- va obligar a respondre amb celeritat i unanimitat. Continuarà aquestaa mida que el conflicte a Ucraïna s'allargui? Què passarà si l'hivern és molt fred? Ells propers mesos posaran a prova la salut de l', que aquest gener celebraran els 60 anys del Tractat de l'Elisi que va afermar les bases del nucli dur de la UE. Es preveu que continuïn les tensions amb Hongria, mentre s'espera a lesde la tardor, que seran una prova per a la dreta radical de Llei i Justícia.Continuarà laentre la Xina i els EUA pel lideratge tecnològic. L'any que acaba ha vist com els dirigents del Partit Comunista han prioritzat el control polític i la cohesió entorn el cabdillatge fins ara indiscutible de Xi Jinping . Però la fotografia que va quedant després del transcendental XX congrés del partit no és el d'un control absolut per part de Xi, sinó de profunds interrogants. Començant per l'impacte de la pandèmia, després que la política de hagi mostrat les seves mancances i s'hagin estès lesen diverses ciutats del país. L'extensió dels contagis i els dubtes sobre l'eficàcia de la vacuna xinesa han generat incertesa sobre l'impacte en l'economia i fins i tot en l'estabilitat política.El que passi a Pequín afectarà tota la zona del Pacífic, amb un especial reflex a. La tensió és màxima a l'estret entre tots dos països i ho demostra la decisió de la presidenta taiwanesa,, d'establir un nou pla de reclutament que amplia de quatre mesos a un any el període de servei militar obligatori per als homes. Caldrà estar atents també als moviments efectuats per una potència emergent com l', que acollirà lael mes de setembre i que busca reforçar una veu pròpia enfront els EUA i la Xina.Un factor nou en la posició geopolítica dels Estats Units és la seva fractura interna, amb una profunda divisió generada pel trumpisme. L'any ha començat amb l'espectacle d'una elecció bloquejada a la presidència de la Cambra de Representants (la segona figura en la línia de successió presidencial). Elestà convuls, amb una extrema dreta tan descontrolada que ja ningú sap si ha escapat fins i tot al control de. L'expresident ha anunciat la seva candidatura per al 2024, però troba una oposició creixent en el seu partit i pot haver de declarar davant d'un tribunal per un cúmul d'expedients oberts, que afecten des dels seus negocis al seu paper en l'assalt al Capitoli. Mentrestant,pensa si es torna a presentar.L'Amèrica Llatina apareix com una regió on laés més accentuada. Després d'uns anys de predomini conservador i autoritari, ara és l'esquerra la que avança posicions. La gestió de Lula al Brasil pot acabar sent decisiva per estabilitzar el continent, mentre s'espera un procés constituent a Xile i Veneçuela torna a treure el cap en el concert internacional gràcies al conflicte ucraïnès i les seves reserves petrolieres. Però l'abast del repte de Lula no és menor , amb la seva promesa d'alliberar de la pobresa 30 milions de persones. A més, el veterà líder sindicalista no disposa d'una majoria al Parlament, on els seus enemics intentaran desestabilitzar-lo.És la gran oblidada, però per l'Àfrica aquesta any serà determinant. Una suma de conflictes regionals, els efectes de la guerra a Ucraïna i de l'increment de preus ha situaten risc de fam, segons les Nacions Unides . L'ONU ha apuntat ala zona del Sahel (amb Níger o Burkina Faso) com un dels punts més dramàtics. Metges Sense Fronteres ha aixecat la veu aquest desembre per advertir de la crisi humanitària que pot sobrevenir. A l'Àfrica oriental (Somàlia, Etiòpia, Sudan i Sudan del Sud), la pitjor sequera dels darrers temps amenaça milions de persones.

