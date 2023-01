Mateu Lahoz, a la nevera després del seu show al Barça-Espanyol

L'actuació deal Barça-Espanyol del cap de setmana passat té conseqüències. Elno l'ha designat per dirigir cap dels partits de la pròxima jornada dedesprés de la seva actuació aldurant el derbi (1-1), quan el partit se li'n va anar de les mans en els minuts finals i va mostrar tot un festival deDesprés del gol de penal de l'Espanyol, va començar el joc de targetes.va haver de marxar abans d'hora per protestar quan ja tenia una groga. Minuts després,va tallar un contraatac i es va guanyar acompanyar al de l'Hospitalet en el seu camí cap a les dutxes.també s'hi hagués unit, si no hagués estat pel, que va fer retirar la vermella directa que Mateu li havia ensenyat per agressió a. Entremig, més targetes grogues per una banda i altra.Però no és l'única actuació polèmica de Mateu Lahoz en els últims partits que ha arbitrat. I és que en els últims tres enfrontaments en què ha estat àrbitre principal, ha mostrat 31 targetes grogues i quatre targetes vermelles. Abans del derbi, a laja va expulsar l'entrenador delPerò el gran altre show recent de Mateu Lahoz va ser al. En els quarts de final entre l'i els, se li va tornar a escapar el partit de les mans i va mostrar fins a 17 targetes. Irònicament, va establir un nou: mai un partit d'un Mundial havia tingut tantes targetes. Llavors, latambé el va posar a la nevera i no el va designar ni per arbitrar les semifinals ni la final.

