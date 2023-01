Quin temps farà a Catalunya durant la cavalcada de Reis?

Temps el dia de Reis

No cal patir, el temps no espatllarà laa cap punt de Catalunya. La tendència tranquil·la i serena es mantindrà al cel del país i no s'esperen precipitacions, grans ràfegues de vent ni boira que puguin dificultar el transcurs normal de les rues. Així ho indiquen eli l'Només hi haurà estrats de núvols baixos ai al nord de la, més extensos al final de la jornada. Les temperatures màximes, de, es mantindran semblants a la major part del país, amb l'excepció, de nou, de les terres de Ponent, on baixarà lleugerament. La bona notícia pels seus habitants és que la boira que ha fet acte de presència el matí i el migdia acabarà de desaparèixer a temps per l'arribada de les carrosses. Bufarà el vent de component oest al litoral, amb predomini del terral a les darreres hores del dia.El panorama tranquil no variarà aquest divendres, el. Com a molt, al final de la jornada es formaran núvols baixos als dos extrems del. També ai al nord de la. La temperatura baixarà lleugerament de manera generalitzada i hi haurà bancs de boira i boirina fins a mig matí a la depressió Central, així com, una altra vegada, a punts de Ponent i a la vall de l'Ebre.

